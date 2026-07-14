Canadian Pacific Kansas City Aktie

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WKN DE: A3D9ZG / ISIN: CA13646K1084

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Canadian Pacific Kansas City gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Canadian Pacific Kansas City wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 22 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,24 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Canadian Pacific Kansas City 1,33 CAD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Canadian Pacific Kansas City nach den Prognosen von 19 Analysten 4,09 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,70 Milliarden CAD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,16 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 4,51 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,16 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 15,08 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at

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