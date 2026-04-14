Canadian Pacific Kansas City Aktie
WKN DE: A3D9ZG / ISIN: CA13646K1084
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Canadian Pacific Kansas City legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Canadian Pacific Kansas City veröffentlicht voraussichtlich am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 24 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,08 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 11,34 Prozent erhöht. Damals waren 0,970 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Canadian Pacific Kansas City nach den Prognosen von 21 Analysten im Schnitt 3,76 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,80 Milliarden CAD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 28 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,15 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,51 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 25 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,96 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 15,08 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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