Canadian Pacific Kansas City Aktie
WKN DE: A3D9ZG / ISIN: CA13646K1084
|
13.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Canadian Pacific Kansas City stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Canadian Pacific Kansas City wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
23 Analysten schätzen im Schnitt, dass Canadian Pacific Kansas City im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,36 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,28 CAD je Aktie gewesen.
20 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,87 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,96 Milliarden CAD aus.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 26 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,65 CAD aus, während im Fiskalvorjahr 3,98 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 15,12 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 14,55 Milliarden CAD.
Redaktion finanzen.at
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.