Erste Schätzungen: Canadian Solar präsentiert Quartalsergebnisse

Canadian Solar wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,819 USD. Das entspräche einem Verlust von 18,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,690 USD erwirtschaftet wurden.

8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 950,4 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 20,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,042 USD je Aktie, gegenüber -2,500 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 6,78 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 5,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at