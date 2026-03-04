Erste Schätzungen: Canadian Solar stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Canadian Solar wird voraussichtlich am 19.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,492 USD gegenüber 0,510 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 10,12 Prozent auf 1,37 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,434 USD, gegenüber 0,540 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 5,71 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 5,99 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at