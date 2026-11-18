Canadian Solar Aktie
WKN DE: A0LCUY / ISIN: CA1366351098
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18.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Canadian Solar veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Canadian Solar gibt voraussichtlich am 03.12.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,686 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.
9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,49 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Canadian Solar für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,38 Milliarden USD aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,553 USD, gegenüber -2,500 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 5,57 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,60 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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