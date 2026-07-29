Canadian Tire Aktie

Canadian Tire für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858397 / ISIN: CA1366812024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Canadian Tire gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Canadian Tire öffnet voraussichtlich am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,96 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Canadian Tire einen Gewinn von 2,05 CAD je Aktie eingefahren.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,32 Milliarden CAD – das würde einem Zuwachs von 2,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,20 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,53 CAD im Vergleich zu 10,66 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 16,62 Milliarden CAD, gegenüber 16,32 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Canadian Tire Corp. Ltd. (Class A)

mehr Nachrichten