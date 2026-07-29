Canadian Tire Aktie
WKN: 858397 / ISIN: CA1366812024
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29.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Canadian Tire gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Canadian Tire öffnet voraussichtlich am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,96 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Canadian Tire einen Gewinn von 2,05 CAD je Aktie eingefahren.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,32 Milliarden CAD – das würde einem Zuwachs von 2,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,20 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,53 CAD im Vergleich zu 10,66 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 16,62 Milliarden CAD, gegenüber 16,32 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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