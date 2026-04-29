Canadian Tire Aktie

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WKN: 858397 / ISIN: CA1366812024

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29.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Canadian Tire legt Quartalsergebnis vor

Canadian Tire veröffentlicht voraussichtlich am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,79 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,670 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Canadian Tire 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,56 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Canadian Tire 3,46 Milliarden CAD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,44 CAD aus. Im Vorjahr waren 10,66 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 16,54 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 16,32 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

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