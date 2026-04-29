Canadian Tire Aktie
WKN: 858397 / ISIN: CA1366812024
|
29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Canadian Tire legt Quartalsergebnis vor
Canadian Tire veröffentlicht voraussichtlich am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,79 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,670 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Canadian Tire 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,56 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Canadian Tire 3,46 Milliarden CAD umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,44 CAD aus. Im Vorjahr waren 10,66 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 16,54 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 16,32 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Canadian Tire Corp. Ltd. (Class A)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: Canadian Tire legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: Canadian Tire präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Canadian Tire öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Canadian Tire Corp. Ltd. (Class A)
Aktien in diesem Artikel
|Canadian Tire Corp. Ltd. (Class A)
|117,30
|-0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex zeigt sich währenddessen mit Gewinnen. Die asiatischen Börsen zeigten sich am Donnerstag vermehrt mit negativen Vorzeichen.