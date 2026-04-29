Canadian Tire Aktie
WKN: 859346 / ISIN: CA1366811034
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29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Canadian Tire stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Canadian Tire präsentiert voraussichtlich am 14.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,79 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Canadian Tire noch ein Gewinn pro Aktie von 0,670 CAD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,56 Milliarden CAD aus – eine Steigerung von 3,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Canadian Tire einen Umsatz von 3,46 Milliarden CAD eingefahren.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,44 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 10,66 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 16,54 Milliarden CAD, gegenüber 16,32 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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