Erste Schätzungen: Canadian Tire stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Canadian Tire öffnet voraussichtlich am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,81 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Canadian Tire noch 3,15 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,26 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,11 Milliarden CAD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 14,25 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 10,66 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 16,62 Milliarden CAD, gegenüber 16,32 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at