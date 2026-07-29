Erste Schätzungen: Canadian Tire stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Canadian Tire stellt voraussichtlich am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

8 Analysten schätzen, dass Canadian Tire für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,96 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,05 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Canadian Tire 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,32 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Canadian Tire 4,20 Milliarden CAD umsetzen können.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,53 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 10,66 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 16,62 Milliarden CAD, gegenüber 16,32 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at