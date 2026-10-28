Erste Schätzungen: Canadian Tire veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Canadian Tire wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,81 CAD gegenüber 3,15 CAD im Vorjahresquartal.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,26 Milliarden CAD – das würde einem Zuwachs von 3,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,11 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,25 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 10,66 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 16,62 Milliarden CAD, gegenüber 16,32 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at