Erste Schätzungen: Canadian Utilities präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Canadian Utilities lädt voraussichtlich am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,457 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,340 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Canadian Utilities 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 874,5 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Canadian Utilities 842,0 Millionen CAD umsetzen können.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,54 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,150 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,21 Milliarden CAD, gegenüber 3,69 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at