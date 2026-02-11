Erste Schätzungen: Canadian Utilities verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Canadian Utilities gibt voraussichtlich am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,721 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 36,04 Prozent erhöht. Damals waren 0,530 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 1,00 Milliarden CAD aus – eine Steigerung von 2,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Canadian Utilities einen Umsatz von 981,0 Millionen CAD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,42 CAD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,49 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,07 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,74 Milliarden CAD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at