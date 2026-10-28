CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|Quartalszahlen in Sicht
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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CANCOM SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CANCOM SE wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,216 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,240 EUR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,35 Prozent auf 414,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE noch 423,9 Millionen EUR umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,17 EUR im Vergleich zu 0,920 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 1,70 Milliarden EUR, gegenüber 1,71 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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