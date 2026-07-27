Erste Schätzungen: CANCOM SE präsentiert Quartalsergebnisse

CANCOM SE präsentiert in der voraussichtlich am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,275 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,010 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 418,5 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 6,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 393,2 Millionen EUR in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,32 EUR, gegenüber 0,920 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 1,80 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,71 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at