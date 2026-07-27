CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|Kennzahlen im Überblick
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27.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CANCOM SE präsentiert Quartalsergebnisse
CANCOM SE präsentiert in der voraussichtlich am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,275 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,010 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 418,5 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 6,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 393,2 Millionen EUR in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,32 EUR, gegenüber 0,920 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 1,80 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,71 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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