CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|Bilanz im Fokus
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CANCOM SE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
CANCOM SE wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,490 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CANCOM SE ein EPS von 0,220 EUR je Aktie vermeldet.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 479,7 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei CANCOM SE für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 490,3 Millionen EUR aus.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,870 EUR, gegenüber 0,990 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 1,72 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,74 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CANCOM SE
|
28.01.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Cancom auf 33 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
28.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: CANCOM SE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
26.01.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
26.01.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
22.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
22.01.26
|XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX steigen (finanzen.at)
|
22.01.26
|Handel in Frankfurt: SDAX gibt nachmittags Gas (finanzen.at)