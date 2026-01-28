Erste Schätzungen: CANCOM SE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

CANCOM SE wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,490 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CANCOM SE ein EPS von 0,220 EUR je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 479,7 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei CANCOM SE für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 490,3 Millionen EUR aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,870 EUR, gegenüber 0,990 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 1,72 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,74 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at