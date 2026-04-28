Erste Schätzungen: CANCOM SE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

CANCOM SE wird voraussichtlich am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,230 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,100 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll CANCOM SE im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 426,5 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 410,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,87 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,920 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,80 Milliarden EUR, gegenüber 1,71 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at