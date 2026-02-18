Canfor Corporation Aktie
WKN DE: A0J328 / ISIN: CA1375761048
|
18.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Canfor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Canfor wird voraussichtlich am 05.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -1,023 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 93,02 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,530 CAD je Aktie erzielt worden waren.
Im abgelaufenen Quartal soll Canfor nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 1,17 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,29 Milliarden CAD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,564 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch -5,640 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 5,25 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 5,25 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.at
