Canfor Corporation Aktie
WKN DE: A0J328 / ISIN: CA1375761048
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Canfor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Canfor wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,168 CAD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,480 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Canfor soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,40 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,26 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,290 CAD, gegenüber -6,780 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 5,68 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 5,34 Milliarden CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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