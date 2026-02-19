Canfor Pulp Products Aktie

Canfor Pulp Products für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H5K0 / ISIN: CA1375842079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Canfor Pulp Products stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Canfor Pulp Products wird voraussichtlich am 06.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,260 CAD gegenüber 0,040 CAD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Canfor Pulp Products nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 150,0 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 8,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 163,1 Millionen CAD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,458 CAD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,490 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 688,5 Millionen CAD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 798,6 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Canfor Pulp Products Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Canfor Pulp Products Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Canfor Pulp Products Inc. 0,36 2,25% Canfor Pulp Products Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen