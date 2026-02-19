Erste Schätzungen: Canfor Pulp Products stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Canfor Pulp Products wird voraussichtlich am 06.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,260 CAD gegenüber 0,040 CAD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Canfor Pulp Products nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 150,0 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 8,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 163,1 Millionen CAD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,458 CAD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,490 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 688,5 Millionen CAD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 798,6 Millionen CAD in den Büchern standen.

