Canfor Corporation Aktie

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WKN DE: A0J328 / ISIN: CA1375761048

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Canfor veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Canfor stellt voraussichtlich am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,362 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 78,83 Prozent erhöht. Damals waren -1,710 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,42 Milliarden CAD – ein Plus von 3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Canfor 1,38 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,950 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -6,780 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 5,50 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 5,34 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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