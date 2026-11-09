09.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cannara Biotech legt Quartalsergebnis vor

Cannara Biotech gibt voraussichtlich am 24.11.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,040 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 21,96 Prozent auf 34,6 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,120 CAD, gegenüber 0,140 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 123,4 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 107,2 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün -- ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende
Die Börsen in Asien legen am Montag zu. Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen