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09.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cannara Biotech legt Quartalsergebnis vor
Cannara Biotech gibt voraussichtlich am 24.11.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,040 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 21,96 Prozent auf 34,6 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,120 CAD, gegenüber 0,140 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 123,4 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 107,2 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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