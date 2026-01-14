Erste Schätzungen: Canon legt Quartalsergebnis vor

Canon lädt voraussichtlich am 29.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 49,40 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -62,030 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Canon 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1.286,12 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Canon 1.273,71 Milliarden JPY umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 342,11 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 165,53 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4.584,37 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 4.509,82 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

