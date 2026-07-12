Erste Schätzungen: CANON legt Quartalsergebnis vor

CANON wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,510 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll CANON mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,34 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,27 USD, gegenüber 2,45 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 29,85 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 30,90 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at