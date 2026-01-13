Erste Schätzungen: Canon Marketing Japan gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Canon Marketing Japan lädt voraussichtlich am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 120,20 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 112,75 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,01 Prozent auf 186,18 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 180,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 381,23 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 319,79 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 679,99 Milliarden JPY, gegenüber 653,92 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at