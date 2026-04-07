Canon Marketing Japan Aktie
WKN: 867287 / ISIN: JP3243600008
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07.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Canon Marketing Japan mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Canon Marketing Japan wird voraussichtlich am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 35,45 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 12,36 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 40,45 JPY je Aktie erzielt worden waren.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 1,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 170,50 Milliarden JPY gegenüber 167,32 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 203,51 JPY, gegenüber 190,73 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 690,13 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 679,80 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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