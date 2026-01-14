Erste Schätzungen: CANON öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CANON wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,316 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CANON ein EPS von -0,410 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CANON in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 8,31 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 8,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,20 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,09 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 29,52 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 29,77 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at