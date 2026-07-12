Erste Schätzungen: Canon präsentiert Quartalsergebnisse

Canon wird voraussichtlich am 27.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 81,53 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 91,84 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Canon nach den Prognosen von 5 Analysten 1.183,67 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.140,17 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 362,51 JPY aus. Im Vorjahr waren 367,25 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 4.753,91 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 4.623,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at