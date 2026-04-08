CANON Aktie
WKN: 866490 / ISIN: US1380063099
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CANON stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
CANON wird voraussichtlich am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,496 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CANON noch ein Gewinn pro Aktie von 0,510 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 7,01 Milliarden USD gegenüber 6,94 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,45 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,45 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 30,43 Milliarden USD, gegenüber 30,90 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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