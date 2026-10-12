Canon Aktie
WKN: 853055 / ISIN: JP3242800005
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Canon vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Canon wird sich voraussichtlich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 65,20 JPY gegenüber 71,78 JPY im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Canon nach den Prognosen von 7 Analysten 1.141,79 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.104,32 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 380,69 JPY im Vergleich zu 367,25 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 4.781,00 Milliarden JPY, gegenüber 4.623,07 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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