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WKN DE: A3E2FV / ISIN: CA1380357048

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14.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Canopy Growth gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Canopy Growth wird voraussichtlich am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,102 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth noch ein Verlust pro Aktie von -1,430 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 14,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 74,3 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 65,0 Millionen CAD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,459 CAD im Vergleich zu -5,560 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 286,0 Millionen CAD, gegenüber 269,0 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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