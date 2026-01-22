Canopy Growth Aktie
WKN DE: A3E2FV / ISIN: CA1380357048
|
22.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Canopy Growth zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Canopy Growth wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,057 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,110 CAD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Canopy Growth in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,24 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 70,8 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 74,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,310 CAD im Vergleich zu -5,560 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 280,4 Millionen CAD, gegenüber 269,0 Millionen CAD ein Jahr zuvor.
