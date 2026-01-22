Erste Schätzungen: Canopy Growth zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Canopy Growth wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,057 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,110 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Canopy Growth in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,24 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 70,8 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 74,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,310 CAD im Vergleich zu -5,560 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 280,4 Millionen CAD, gegenüber 269,0 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

