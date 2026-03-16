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CanSino Biologic a Aktie

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WKN DE: A2QQ83 / ISIN: CNE100004BM0

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16.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CanSino Biologics A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CanSino Biologics A lässt sich voraussichtlich am 31.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CanSino Biologics A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,309 CNY gegenüber -0,630 CNY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll CanSino Biologics A nach der Prognose von 1 Analyst 321,1 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 275,9 Millionen CNY umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,161 CNY je Aktie, gegenüber -1,530 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 1,03 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 836,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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