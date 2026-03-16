Erste Schätzungen: CanSino Biologics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CanSino Biologics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 31.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,309 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,680 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 321,1 Millionen CNY, was einem Umsatz von 298,4 Millionen HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,161 CNY je Aktie, gegenüber -1,660 HKD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 1,03 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 894,4 Millionen HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at