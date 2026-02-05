Erste Schätzungen: Cantargia AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Cantargia AB lädt voraussichtlich am 20.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass Cantargia AB im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,190 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,210 SEK je Aktie gewesen.

1 Analyst geht von einem Umsatz von 0,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,440 SEK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,880 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 218,4 Millionen SEK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 0,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at