Cantargia AB Aktie
WKN DE: A2JAZX / ISIN: SE0006371126
|
05.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Cantargia AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Cantargia AB lädt voraussichtlich am 20.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
1 Analyst schätzt, dass Cantargia AB im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,190 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,210 SEK je Aktie gewesen.
1 Analyst geht von einem Umsatz von 0,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 1 Analyst auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,440 SEK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,880 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 218,4 Millionen SEK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 0,0 Millionen SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cantargia AB
|
05.02.26
|Erste Schätzungen: Cantargia AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
18.11.25
|Ausblick: Cantargia AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
04.11.25
|Erste Schätzungen: Cantargia AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Cantargia AB
Aktien in diesem Artikel
|Cantargia AB
|0,48
|0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow startet fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.