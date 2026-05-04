Erste Schätzungen: Cantargia AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Cantargia AB lädt voraussichtlich am 19.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,180 SEK gegenüber -0,190 SEK im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 2,2 Millionen SEK für Cantargia AB, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen SEK erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,415 SEK im Vergleich zu 0,590 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 2,9 Millionen SEK, gegenüber 316,7 Millionen SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at