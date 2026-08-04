Erste Schätzungen: Cantargia AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Cantargia AB stellt voraussichtlich am 19.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass Cantargia AB im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,170 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,160 SEK je Aktie gewesen.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 0,5 Millionen SEK für Cantargia AB, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen SEK erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -0,770 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,590 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 1,1 Millionen SEK, gegenüber 316,7 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at