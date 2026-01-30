Erste Schätzungen: Capacite Infraprojects öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Capacite Infraprojects wird voraussichtlich am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 5,60 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Capacite Infraprojects noch 6,18 INR je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 22,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,90 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Capacite Infraprojects für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,20 Milliarden INR aus.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 26,63 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 24,08 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 27,50 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 23,49 Milliarden INR in den Büchern standen.

