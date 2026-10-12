Erste Schätzungen: Capcom gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Capcom wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,119 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 48,75 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,080 USD je Aktie erzielt worden waren.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 30,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 241,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Capcom für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 315,4 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,485 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,430 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,39 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,30 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at