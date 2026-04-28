Capcom Aktie
WKN DE: A1T9M9 / ISIN: US13916V1070
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Capcom legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Capcom präsentiert in der voraussichtlich am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,139 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Capcom noch 0,200 USD je Aktie eingenommen.
10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 16,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 529,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Capcom für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 442,6 Millionen USD aus.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,414 USD, gegenüber 0,380 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 1,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,11 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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