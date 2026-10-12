Capcom Aktie
WKN: 886135 / ISIN: JP3218900003
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Capcom legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Capcom lädt voraussichtlich am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 38,54 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 24,57 JPY je Aktie erzielt worden.
11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 40,58 Prozent auf 50,12 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 155,55 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 130,50 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 223,51 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 195,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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