Erste Schätzungen: Capcom stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Capcom wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 49,95 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Capcom noch ein Gewinn pro Aktie von 41,21 JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 57,78 Milliarden JPY – ein Plus von 26,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Capcom 45,50 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 149,67 JPY im Vergleich zu 130,50 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 216,87 Milliarden JPY, gegenüber 195,37 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at