Erste Schätzungen: Capcom zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Capcom wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,156 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 361,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 14,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 314,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,468 USD im Vergleich zu 0,430 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 1,36 Milliarden USD, gegenüber 1,30 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at