Erste Schätzungen: Capcom zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Capcom wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 19,21 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 18,63 JPY je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 35,02 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 7,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32,45 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 127,63 JPY aus. Im Vorjahr waren 115,85 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 185,87 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 169,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at