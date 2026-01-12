Erste Schätzungen: Capcom zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Capcom wird voraussichtlich am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,062 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 225,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 6,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 213,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,408 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,380 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,19 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,11 Milliarden USD waren.

