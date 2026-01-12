Erste Schätzungen: Capital City Bank Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Capital City Bank Group wird voraussichtlich am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,887 USD. Dies würde einem Zuwachs von 15,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Capital City Bank Group 0,770 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 8,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 64,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 70,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,69 USD im Vergleich zu 3,12 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 254,6 Millionen USD, gegenüber 272,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at