Capital One Financial Aktie

WKN: 893413 / ISIN: US14040H1059

07.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Capital One Financial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Capital One Financial wird voraussichtlich am 22.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,18 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,67 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten ein Plus von 16,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 15,48 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,24 Milliarden USD umgesetzt.

20 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 19,81 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 11,59 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 53,41 Milliarden USD, gegenüber 53,67 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

