Erste Schätzungen: Capital One Financial legt Quartalsergebnis vor

Capital One Financial präsentiert in der voraussichtlich am 21.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,75 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -8,580 USD je Aktie vermeldet.

17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 3,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,27 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Capital One Financial für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 15,76 Milliarden USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,54 USD, gegenüber 4,03 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten auf durchschnittlich 63,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 69,07 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at