Erste Schätzungen: Capital One Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Capital One Financial präsentiert in der voraussichtlich am 21.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass Capital One Financial im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,65 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,45 USD je Aktie gewesen.

16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,96 Prozent auf 15,44 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 20,26 USD aus. Im Vorjahr waren 4,03 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 63,61 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 69,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at